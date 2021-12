Governo de Rondônia não atualiza dados de casos e mortes por Covid pelo 2º dia seguido

O Governo de Rondônia não atualizou os dados de casos e mortes por Covid-19 neste sábado (11), pois as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e-SUS VE, devido indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde, segundo informado pelo governo.

“Diante desta situação, os dados referentes aos dias 10 e 11 de dezembro de 2021 não serão publicados e serão gerados tão logo o sistema esteja em pleno funcionamento. Na ocasião todas as informações serão disponibilizadas à população”, consta na nota divulgada pelos órgãos estaduais de saúde.

Conforme os dados consolidados até a última quinta-feira (9), o estado tem, desde o começo da pandemia, 280.495 casos confirmados de Covid-19 e 6.671 mortes em decorrência da doença.

*Nos dias 1º 10 e 11 de dezembro o governo de Rondônia não divulgou dados.

Na última sexta-feira, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa, um ataque hacker no site do Ministério da Saúde, no aplicativo e na página do ConecteSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19 – na madrugada de sexta-feira, afetou, indiretamente, a divulgação de casos e mortes em pelo menos quatro estados: Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Vacinados

O boletim divulgado na última quinta-feira também aponta que até o momento, 1.228.913 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia, e 1.002.724 se imunizaram com a segunda.

