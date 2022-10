Governo do RO transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para 3 de novembro

O governo de Rondônia transferiu o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, para 3 de novembro. O dia sucede o feriado do Dia de Finados, 2 de novembro. A alteração foi publicada no Diário Oficial na última terça-feira (25), no Decreto nº 27.553. Dessa forma, servidores terão folga na quarta-feira (2) e na quinta (3). O ponto facultativo é válido para os servidores do executivo estadual, incluindo autarquias e fundações públicas. As atividades essenciais do serviço público estadual, como segurança pública e saúde, funcionarão normalmente. Porto Velho A Prefeitura de Porto Velho também transferiu o ponto facultativo do dia 28 de outubro, alusivo ao Dia do Servidor Público, para 3 de novembro.