Governo mantém aulas híbridas no ensino estadual em Rondônia

O Governo de Rondônia informou que as aulas nas escolas públicas estaduais permanecem no formato híbrido, com a possibilidade do retorno dos estudantes às escolas para aulas presenciais, ou a manutenção do ensino remoto, com os estudos sendo realizados de casa.

As aulas presenciais devem ter apenas 25% dos alunos da capacidade das salas, mantendo o distanciamento de 1 metro entre as carteiras. Ainda conforme o Governo, estão sendo priorizados os estudantes dos 2º, 5º, 6º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.

Atualmente nove estados do país já definiram o retorno total às aulas presenciais, quatro estados definidos uma data de retorno e dois retomaram a totalidade das aulas presenciais apenas para algumas séries. Rondônia está entre os 12 estados que estão mantendo o ensino híbrido.

O Governo informou que a rede estadual tem 406 instituições de ensino, com mais de 11 mil professores e cerca de 197 mil alunos matriculados.

G1