Governo prorroga pagamento do auxílio-covid aos profissionais da segurança pública e saúde

De acordo com o governo, a prorrogação será até o mês de setembro.

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, durante sessão ordinária da última terça-feira (28), a mensagem do governo do estado, que prorroga o pagamento do pagamento do auxílio-covid aos profissionais da segurança pública e saúde, atendendo um pedido feito pelo deputado estadual Anderson Pereira (Republicanos).

Anderson agradeceu ao governo pelo atendimento do pedido e ressaltou a importância de manter o pagamento do auxílio para os integrantes da Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros Militares, Agentes de Segurança Socioeducativos e demais servidores que compõem os quadros dessas importantes instituições por entender que estes profissionais estão na linha de frente, lidando diretamente com a alta carga viral, o que torna cada vez mais preocupante a saúde destes, considerando que prestam um serviço de extrema importância em prol da população do estado.

De acordo com o governo, a prorrogação será até o mês de setembro, podendo ser aumentada caso haja necessidade de manter o decreto de calamidade, caso os casos de infecção pela Covid-19, continuem crescendo no estado.

O parlamentar também destaca que a prorrogação do pagamento do auxílio-covid também contempla os profissionais de saúde. Os beneficiados incluem médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, motoristas, assistentes sociais, bioquímicos, agentes de saúde, biólogos e outros. Além de servidores lotados nos setores de lavanderia, cozinha, recepção, serviços gerais e manutenção e servidores da segurança.

“Não se pode perder de vista que o objetivo maior é preservar a vida de pessoas que ainda podem ser acometidas pelo vírus. E aos profissionais da saúde e segurança pública, o reconhecimento é mais do que justo pelo tanto que já fizeram e realizam todos os dias numa árdua missão, praticamente sem trégua há mais de dois anos”, ressaltou o parlamentar.

“Agradeço a sensibilidade do governador Marcos Rocha, em manter o pagamento do auxílio para estes profissionais que são de extrema importância para nosso estado, pois estão na linha de frente, uma vez que é dever do estado dar condições para esses profissionais que além de essenciais para a população, também são importantes para suas famílias”, finalizou o deputado Anderson Pereira.

Texto: Assessoria

Foto: Thyago Lorentz