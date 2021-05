Governo publica zoneamento agrícola da soja para a safra 2021-2022 em RO

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a produção de soja foi publicado no Diário Oficial do Governo Federal nesta quarta-feira (12) com as Portarias nº 110 a 125. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão entre as Unidades da Federação consideradas.

A soja cresce melhor em temperaturas que variam de 20 a 30 graus Celsius. Cerca de 30oC é a temperatura ideal para crescimento e desenvolvimento. Sendo que a média de temperatura do solo ideal para realizar semeadura pode ter uma variação de 20ºC a 30ºC, sendo 25ºC a temperatura correta para uma emergência rápida e uniforme.

Entenda pouco mais sobre o ZARC

O objetivo do zoneamento é reduzir os riscos associados aos problemas climáticos, permitindo ao produtor determinar a melhor época para o plantio, levando em consideração a área do país, a cultura e os diferentes tipos de solos.

Temperatura, precipitação, umidade relativa, incidência de geadas, água disponível no solo, demanda hídrica para as lavouras e elementos geográficos são fatores que influenciam diretamente no crescimento da produção agrícola (altitude, latitude e longitude).

Além disso, ao zonear a soja, o perigo fitossanitário representado pela ferrugem asiática da soja é levado em consideração, uma vez que a Zarc considera as recomendações de instituições de pesquisa e agências estaduais sobre medidas de manejo, como vazio sanitário e época de plantio.

Agricultores que obedecem aos conselhos de Zarc são menos vulneráveis às mudanças climáticas e podem ser elegíveis para o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e o Programa de Subsídio ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Muitas instituições financeiras fornecem crédito rural apenas para safras cultivadas em áreas designadas.

Agricultores e demais agentes do agronegócio podem acessar com mais facilidade as informações oficiais da Zarc por meio de tablets e smartphones, disponibilizando mais orientações sobre os programas de política agrícola do Governo Federal.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Informática Agropecuária (Campinas / SP) criou o aplicativo móvel Zarc Plantio Certo, que está disponível nas lojas de aplicativos para iOS e Android. A plataforma “Painel de Indicação de Risco” também permite consultar e baixar os resultados do Zarc.

Fonte: Mixrondonia com informações de Assessoria