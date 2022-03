Grave acidente é registrado na noite de sábado em Ji-Paraná

O acidente que deixou um jovem gravemente ferido aconteceu na noite de sábado (13) na rua Curitiba com T-10, no 2º distrito de Ji-Paraná.

De acordo com informações a vítima identificada como Rogério Carlos, trafegava em uma motocicleta Honda Biz pela rua Curitiba, quando ao chegar no cruzamento com a T-10, colidiu com uma caminhonete que avançou a preferencial.

A vítima teve várias fraturas pelo corpo e foi socorrida por uma equipe do corpo de bombeiros até o hospital municipal em estado grave.

O condutor da caminhonete, com as características de uma S10 de cor preta, evadiu-se do local após o acidente.

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

Comando190