Grupo de evangélicos trabalha para Damares ser vice de Bolsonaro

Um grupo de lideranças evangélicas trabalha, nos bastidores, para emplacar a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, como candidata a vice-presidente de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

A ideia tem sido defendida por lideranças de igrejas como a Assembleia de Deus, que buscam o apoio de líderes de outras denominações evangélicas ao plano.

Para viabilizar a articulação, Damares teria de se filiar ao Progressistas, partido comandado pelo atual ministro-chefe da Casa Civil e senador licenciado, Ciro Nogueira.

Para ser candidata a vice de Bolsonaro em 2022, Damares Alves precisaria se filiar ao Progressistas.

Isso porque, pelo acordo com o Centrão para se filiar ao PL nessa terça-feira (30/11), Bolsonaro prometeu que escolherá um nome do Progressistas como seu candidato a vice no próximo ano.

Como mostrou a coluna, Damares já disse ao presidente não ter a intenção de disputar as eleições de 2022. A possibilidade de ser vice de Bolsonaro, no entanto, pode fazê-la repensar os planos, segundo aliados.

Nas eleições de 2018, Bolsonaro escolheu seu vice dias antes de iniciar a campanha. Hamilton Mourão, filiado ao PRTB, acabou sendo o nome escolhido.

Foram cotados também a então advogada Janaína Paschoal e o Luiz Philippe de Orléans e Bragança, membro da família real brasileira que concorreu como deputado federal.

Fonte: Metrópoles