Grupos de rondonienses no Brasileiro de Soccer Society são definidos

As equipes do Divisa e do Alliance já conhecem os respectivos adversários no Campeonato Brasileiro de Soccer Society que será realizado em São Paulo.

Os estreantes do Alliance estão no grupo A com EC Sírio, Taboão da Serra e Trento F7. Já o Divisa foi chaveado no B com o Atlético Tibiriça (SP), SanbF7 (SP) e Branca Pura (PR).

As primeiras equipes dos grupos A, B e C passam para as semifinais. Além desses, o segundo de melhor campanha na competição. A final está marcada para domingo (12) às 11h (horário de Rondônia).

Confira a tabela (horários de Brasília):

10/12 – Divisa x Atletico Tibiriça (SP) – 22h30

11/12 – Divisa x SanbF7 (SP) 10h

11/12 – Divisa x Branca Pura F7 (PR)- 20h

10/12 – Alliance x Trento (PR) – 21h30

11/12 – Alliance x EC Sírio – 08h

11/12 – Alliance x Taboão da Serra – 18h

