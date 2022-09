Há cinco dias bombeiros atendem chamados para apagar incêndios na mesma área em Pimenta Bueno

O Corpo de Bombeiros está há cinco dias atendendo chamados para apagar incêndios em uma área de chácara localizada em Pimenta Bueno (RO). De acordo com a corporação, a suspeita é que os focos são iniciados propositalmente.

A região é uma das mais afetadas por focos de calor no município. Como a vegetação do local é seca, o fogo se espalha muito rapidamente. As fotos mostram que a fumaça na região também é intensa, deixando o céu completamente cinza.

Os bombeiros informaram que atenderam vários chamados durante os últimos dias. Eles apagam o fogo, evitando que se aproxime de residências, porém, pouco tempo depois o local fica em chamas novamente.

G1