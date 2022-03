Homem com muleta é preso viajando com 11 kg de cocaína em táxi

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso com 11 quilos de cocaína em Guajará-Mirim (RO), na tarde de terça-feira (15). O flagrante aconteceu durante revistapolicial a um táxi. O passageiro, que usava muletas, carregava a droga na bolsa.

De acordo com o Departamento de Narcóticos (Denarc), durante abordagem no distrito de Araras, o passageiro do táxi se mostrou nervoso.

A atitude chamou a atenção dos agentes, que iniciaram uma vistoria ao veículo. Na mochila do passageiro foram encontrados 11 kg de uma substância aparentando ser cocaína.

Ainda durante a abordagem, os policiais fizeram teste preliminar com uma substância química, a qual o entorpecente reagiu mudando de cor, indicando ser ser cocaína. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico.

Os policiais suspeitam que a droga seria entregue para uma facção criminosa da capital Porto Velho.

Conforme o Denarc, o suspeito já tem passagens no sistema prisional por tentativa de homicídio, violência doméstica, entre outros crimes.

