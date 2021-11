Homem com várias passagens pela polícia é morto a tiros no meio da rua em Ji-Paraná

Na noite desta sexta-feira, dia 19, um jovem de 26 anos, com várias passagens pela Polícia foi executado com diversos tiros de pistola calibre 9mm.

O crime aconteceu na Rua Do Sol, no bairro União 2, 2º Distrito de Ji-Paraná. De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Rafael Ferreira Dormiro, estava na frente de sua residência com alguns amigos e parentes, quando surgiram quatro indivíduos, em duas motocicletas pretas. Sem falar nada, os passageiros desceram da moto e começaram a atirar contra o jovem.

A sobrinha da vítima, uma garota de apenas 15 anos de idade, foi atingida na perna por uma bala perdida e foi socorrida ao HM. Depois do crime, os assassinos fugiram do local.

A Polícia Civil investiga o crime. Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.