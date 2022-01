Homem desaparece após embarcação naufragar no rio Madeira

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram chamadas na manhã desta sexta-feira (31) após um pescador cair no rio Madeira e desaparecer na região do bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho (RO).

O homem estaria em uma canoa pescando no momento em que a embarcação virou e naufragou. A vítima caiu no meio do rio e desapareceu, segundo testemunhas.

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e solicitou os Bombeiros para fazerem buscas.

