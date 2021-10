Homem é degolado durante sinuca em distrito da capital

Expedito Romão de Farias, 53 anos, foi morto a pauladas na noite de terça-feira (19), após uma discussão em um bar, localizado no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava no bar jogando sinuca e ingerindo bebida alcoólica, quando em determinado momento, houve uma discussão por causa do jogo e Expedito acabou entrando em luta corporal com o autor do crime.

O acusado se armou com um pedaço de madeira, desferiu uma pancada na cabeça da vítima e Expedito desmaiou.

Mesmo com o homem desacordado, o criminoso ainda o degolou com uma faca e fugiu do local.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pela região, mas não localizou o acusado.

Fonte: Rondoniagora