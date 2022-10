Homem é encontrado morto dentro de igarapé com perfurações pelo corpo, em Ji-Paraná

Durante a manhã desta sexta-feira, dia 21, moradores do bairro Dom Bosco, no 1º Distrito de Ji-Paraná, localizaram o corpo de um homem, ainda não identificado, dentro de um igarapé que cruza as Ruas Mato Grosso e Porto Velho.

A Polícia Técnica e uma Guarnição de Rádio Patrulha foram até ao local e constataram duas perfurações feitas, provavelmente à faca, na região do tórax e uma no braço.

De acordo com os vestígios encontrados pela cena do crime, a polícia acredita que a briga aconteceu em uma casa, conhecida como “Inferninho do Saulinho”, onde a vítima foi morta e depois arrastada até ao igarapé.

