Homem é executado a tiros enquanto bebia cerveja em Ji-Paraná

O homicídio que vitimou o jovem Wellington Bruno Pinto Cardoso, de 34 anos, aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 04, por volta das 01h30, em uma distribuidora de bebidas, localizada no KM 05, 1º Distrito de Ji-Paraná.

De acordo com testemunhas, a vítima estava bebendo cerveja, quando um homem, usando máscara e de estatura alta, desembarcou de um Gol, de cor prata. Em seguida, o homem entrou no estabelecimento comercial e pediu uma bebida e antes de abri-la, foi até a porta e sacou uma pistola.

Sem dar chance de defesa, começou a atirar na vítima. Em seguida, o atirador fugiu do local, tomando rumo ignorado. A PM foi acionada e localizou 05 cápsulas deflagradas de calibre .380. A Polícia Civil investiga o caso. Uma câmera do circuito interno de segurança filmou toda a ação do criminoso.

Veja: Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.