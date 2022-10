Homem é morto a tiros em Ji-Paraná

O homicídio aconteceu na manhã deste domingo (02), em um bar localizado na rua Goiânia no bairro Nossa Senhora de Fátima, no segundo distrito de Ji-Paraná.

De acordo com informações, a vítima identificada como Carlos Fernando De Souza Gonzales, de 27 anos, estava sentada no bar com alguns amigos, quando dois homens chegaram em uma moto Bros de cor vermelha, e um deles atirou contra a vítima, fugindo em seguida.

O corpo de bombeiros esteve no local e constatou o óbito.

A polícia investiga o caso.

