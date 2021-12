Homem é morto a tiros na frente de bar, no bairro Primavera em Ji-Paraná

O homicídio aconteceu na manhã deste sábado, dia 11, na Rua Xapuri, no bairro Primavera, 2º Distrito de Ji-Paraná. Um homem de 41 anos de idade, identificado como sendo Joel Alves dos Santos, foi morto com mais de 04 tiros na cabeça.

De acordo com testemunhas, o homem passou a manhã ingerindo bebida alcoólica no bar e não arrumou confusão com ninguém. Na hora de ir embora, foi abordado por dois indivíduos armados. Sem falar nada, um dos criminosos se aproximou da vítima e começou a atirar. Depois, os assassinos fugiram em uma motocicleta Titan, possivelmente de cor azul.

Familiares informaram à Polícia, que Joel estava morando em Buritis e não tinha inimizade no município de Ji-Paraná. A Polícia Civil investiga o crime. Este site acompanha casos policiais.

Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

