Homem é morto com mais de 10 facadas nas primeiras horas de 2022 em Porto Velho

Um homem de 40 anos, identificado como Cristóvão Feitosa Bernardo, foi morto com 10 golpes de facada nas primeira horas de 2022. De acordo com a Delegacia Especializado em Crimes Contra a Vida (DECCV), ninguém foi preso.

Policiais da DECCV foram acionados para atender um chamado de um homicídio no bairro Tucumanzal, na capital. Ao chegarem no local, foi constato que havia o corpo de um homem, com 10 golpes de facadas. A vítima tinha passagens pelo sistema prisional de Rondônia.

A polícia conversou com algumas pessoas no local, mas ninguém soube informar quem poderia ser o autor e o motivo do crime. Diante da situação, a equipe da perícia técnica foi acionada e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

g1