Homem é morto com paulada após briga na Zona Leste de Porto Velho

Um homem de 47 anos foi morto na madrugada deste sábado (17) na Zona Leste em Porto Velho. A equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Um homem foi preso e a polícia investiga o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um chamado na rua Marechal Taumaturgo, no bairro Três Marias durante a madrugada.

No local, foi constatado que se tratava de um crime de homicídio. A equipe médica foi acionada e constatou o óbito da vítima, que foi identificada como José Carlos da Conceição.

A irmã do homem, que estava com escoriações no corpo e abraçada à vítima, explicou que estava ingerindo bebida alcoólica quando um homem mexeu com ela. Diante da investida do homem, ela chamou o irmão.

José e o suspeito entraram em luta corporal, quando o homem pegou um pedaço de madeira e atingiu a vítima, que ficou caída no chão.

Após ouvir a mulher, a polícia foi à residência do suspeito, que informou que estava em um bar próximo quando ouviu uma gritaria no meio da rua. Quando saiu para ver o que estava acontecendo, percebeu que José estava caído no chão e a irmã dele estava o abraçando.

O homem ainda disse que foi ele quem chamou a Polícia. Duas testemunhas confirmaram a fala do homem. Após ouvi-lo, a PM deu voz de prisão e o encaminhou à Central de Flagrantes.

G1