Homem é morto com tiros na cabeça na Zona Sul de Porto Velho

Um homem de 39 anos, identificado como Cleiton Barbosa Costa, foi assassinado na tarde de segunda-feira (19) no bairro Caladinho, Zona Sul de Porto Velho. A Delegacia de Homicídios investiga o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 16h a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado na rua Joaquim da Rocha. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a vítima no chão com ferimentos de bala na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a equipe médica constatou o óbito da vítima.

Testemunhas informaram que um homem chegou em uma moto, desceu do veículo, sacou a arma e começou a atirar contra a vítima. Depois de ser atingido, o homem ainda correu cerca de 50 metros antes de cair. O suspeito fugiu na motocicleta.

A Polícia colheu informações sobre as características do suspeito e da motocicleta e informou outras guarnições, mas ele não foi encontrado.

A perícia e o rabecão do IML foram acionados para realizarem os trabalhos necessários. Ainda no local, familiares informaram que a vítima não tinha rixa com ninguém e que ele era um homem tranquilo.

Homem foi morto a tiros na Zona Sul de Porto Velho — Foto: WhatsApp/Reprodução

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1