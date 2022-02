Homem é morto eletrocutado ao furtar fios na zona rural de Ji-Paraná

Na manhã deste sábado, dia 19, um homem, ainda não identificado, foi morto enquanto furtava fios de uma rede elétrica de uma propriedade rural desabitada, localizada na BR 364, próximo ao Parque da Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná.

De acordo com a Polícia, funcionários do sítio encontraram o corpo e acionaram a PM. Ao chegar no loca, os militares localizaram uma bicicleta próximo ao corpo. No local, também foram encontrados um alicate e uma mochila preta.

A Perícia Técnica também foi acionada e realizou os procedimentos de praxe. Segundo o perito, a descarga elétrica entrou no peito, atravessou todo o corpo e saiu na região das nádegas.

ATENÇÃO SR(s) INTERNAUTAS

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

Comando190