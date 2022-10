Homem é preso em flagrante por armazenar pornografia infantil em Vilhena

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil em Vilhena (RO). A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira (27), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil.

Durante a operação, que visa combater a pedofilia no Cone Sul do estado, no momento em que a equipe chegou no local, o homem estava “baixando centenas de arquivos de pedofilia”.

Segundo a polícia, o suspeito armazenava milhares de arquivos contendo cenas de sexo explícito envolvendo menores de idade.

A investigação, que resultou na prisão do homem, foi executada pela Delegacia de Polícia do município, com o apoio do Laboratório de Tecnologia e Combate a Crimes Cibernéticos.

G1