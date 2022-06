Homem é preso por armazenar pornografia infantil e divulgar na internet, em Porto Velho

x

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso nesta sexta-feira (10) durante uma operação da Polícia Federal (PF) para combater o armazenamento e divulgação de pornografia infantil, em Porto Velho.

A operação foi chamada de Evil Share e além do mandado de prisão, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de busca e apreensão no endereço do suspeito.

Segundo a PF, as investigações começaram no último mês de março, quando foi identificado o homem compartilhando e armazenando conteúdo relacionado ao abuso sexual infantojuvenil.

Após ser preso nesta sexta-feira, o suspeito foi encaminhado ao presídio estadual de Porto Velho.

Na casa dele foram apreendidos vários dispositivos eletrônicos, que serão periciados pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal (SETEC).

O nome da operação, Evil Share, significa “compartilhamento do mal”, em alusão aos arquivos ilícitos compartilhados pelo investigado na internet.

G1