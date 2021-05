Homem é preso suspeito de chefiar organização criminosa que realiza furtos de gado em RO

Um homem de 36 anos foi preso preventivamente na última segunda-feira (10) em Ouro Preto do Oeste (RO) suspeito de integrar uma organização criminosa que estaria atuando com o furto de gado na região.

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações apuraram que o homem é o chefe do grupo criminoso, com pelo menos mais outros dois integrantes, que atua com o furto de animais na Região Central do estado para vender no mercado ilegal.

Essa organização atuava no período da noite e contratava diversos fretes antes de chegar no destino final, onde o gado ficava escondido, para atrapalhar a investigação policial.

Além do suspeito preso, os policiais também conseguiram recuperar gado no valor estimado de R$ 50 mil.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1