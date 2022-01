Homem esfaqueia mulher na frente do filho e depois se mata em distrito de Jaru

Uma jovem de 20 anos sobreviveu após ser atacada a facadas pelo companheiro, na frente do filho de cinco anos, durante o fim de semana em Tarilândia, distrito de Jaru (RO). Segundo o boletim de ocorrência, o homem se matou pensando que a esposa estava morta.

“Do nada ele me empurrou em cima da cama e disse: ‘eu te amo, vou te matar e em seguida me mato'”, relatou a vítima.

A mulher foi atingida com pelo menos cinco golpes de faca: no abdômen, queixo, tórax e costas. Ela desmaiou após os golpes e, por este motivo, o marido pensou que ela estivesse morta.

O filho do casal presenciou o crime. A criança correu até uma propriedade vizinha para pedir ajuda após a mãe ser atacada. A vítima foi encontrada com vida por testemunhas e socorrida até um posto de saúde do distrito, depois encaminhada até um hospital de Ji-Paraná (RO). O quadro clínico dela é estável.

A morte do suspeito foi constatada por uma equipe da Polícia Militar (PM). Após a perícia, o corpo foi liberado e recolhido até uma funerária.

G1