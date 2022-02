Homem mata mulher com sete facadas e liga na polícia para avisar do crime em Ariquemes

Uma jovem de 22 anos, identificada como Vitória Beatriz de Souza Franco, foi morta com sete facadas pelo marido no bairro Setor 10, em Ariquemes (RO). O crime aconteceu no domingo (27) e o próprio suspeito ligou à polícia para avisar do crime.

As investigações apontam que Vitória foi encontrada com sete perfurações pelo corpo e foi deixada morta em casa, com uma faca cravada no pescoço.

Segundo a Polícia Militar (PM), depois de deixar a vítima em casa, o marido ligou ao 190 e avisou que tinha esfaqueado a mulher e iria se apresentar na delegacia.

O homem, de 23 anos, foi até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unips) de Ariquemes, acompanhado de um advogado, mas não falou nada sobre o crime.

O corpo da vítima foi velado na noite de domingo, na capela Ecumênica da cidade e já foi sepultado. Ela deixa três filhos.

Revolta

Nas redes sociais, parentes e amigos prestaram condolências e indignação pela morte de Vitória.

G1