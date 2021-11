Honda confirma que vai deixar de fabricar Civic no Brasil e importar do Canadá

A Honda confirma o fim da produção da atual geração do Civic em Sumaré (SP), em dezembro, após 24 anos em linha. A próxima geração virá importada do Canadá a partir do início do segundo semestre de 2022, possivelmente apenas em versões especiais, como o esportivo Si e o modelo híbrido inédito.

Três motivos levaram a Honda a encerrar a produção de seu modelo mais longevo no Brasil. O segmento dos sedãs médios perdeu força nos últimos anos com a chegada de novos SUVs. O próprio HR-V se tornou carro-chefe da Honda no Brasil, superando as vendas do Civic com boa margem.

Outro motivo é a mudança de patamar do Civic na comparação com outros modelos nacionais. Em sua nova geração, o sedã médio ficou ainda mais sofisticado e tecnológico, fator que aumentaria o número de componentes importados, precificados em dólar no mercado internacional.

O terceiro e último motivo que causou o fim do Civic nacional é a renovação completa do sedã compacto City . Ele crescerá em tamanho e sofisticação na linha 2022 – e provavelmente terá versões custando mais de R$ 100 mil, a exemplo do Volkswagen Virtus . A Honda espera que parte dos clientes das versões mais em conta do Civic migrem para o City, que será lançado no fim do mês, nas versões sedã e hatch.

O fim do Civic nacional faz parte da reestruturação da Honda para a década. Além da versão sedã do City, a marca também terá uma inédita variante hatchback para concorrer com Chevrolet Onix, VW Polo e Fiat Argo. Sendo assim, o Honda Fit também deixará de ser produzido no Brasil.

Outros dois modelos Honda são aguardados no Brasil nos próximos anos: a nova geração do HR-V e o inédito ZR-V , que será substituto do WR-V em mercados emergentes.

O HR-V já foi registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sinalizando que sua chegada está próxima, já que também jpa foi flagrado em testes no Brasil. Assim como o Civic, ele também ficará mais caro e tecnológico em sua nova geração, abrindo lacuna para um SUV mais barato.

Dessa forma, a Honda estuda tirar o WR-V de linha e lançar o ZR-V , seu substituto global. Se for lançado no Brasil, terá que disputar com os modelos VW Nivus e Fiat Pulse , na categoria dos SUVs compactos de entrada.

Fonte: Mixrondonia