Processo seletivo é aberto em RO para contratação temporária de quase 150 médicos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) abriu um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais da saúde. Estão disponíveis 149 vagas para diversas especialidades e lotação nas cidades de Buritis, Cacoal, Porto Velho e São Francisco do Guaporé.

As inscrições podem ser realizadas até 22 de junho pelo site de processos seletivos do Governo do Estado. Cada candidato só pode se inscrever para um cargo.

Confira o edital do processo seletivo na íntegra.

A seleção será feita por meio de avaliação de títulos, prevista para acontecer entre os dias 24 e 28 de junho. O resultado final deve ser divulgado até 1º de julho.

Os candidatos aprovados serão contratados pelo período de 12 meses, podendo ter o contrato renovado pelo mesmo período. Os salários são de R$ 6.418,52, mais benefícios, para uma carga de trabalho de 20 horas semanais e de R$ 12.837, mais benefícios, para 40 horas semanais.

Estão disponíveis vagas para:

médico anestesiologista;

médico cardiologista;

médico cirurgião cardíaco;

médico cirurgião coloproctologista;

médico cirurgião geral;

médico cirurgião plástico;

médico clínico geral;

médico especialista em clínica médica;

gineco-obstetra;

médico intensivista;

ortopedista;

pediatra;

psiquiatra;

proctologista;

urologista;

médico geral;

vascular;

infectologista;

mastologista;

neurologista;

neuropediatra;

oftalmologista;

ultrassonografista e

urologista pediátrico.

