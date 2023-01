Huberlan Silva é apresentado como o novo comandante do Ji-Paraná

Huberlan Silva é o mais novo treinador do Ji-Paraná para a disputa do Campeonato Rondoniense 2023. Em Rondônia, o treinador comandou o Barcelona de Vilhena.

Nas redes sociais, Huberlan destacou que está motivado para iniciar os treinos com o galo da BR.

– Motivado para desempenhar um bom trabalho à frente do comando técnico do Ji-Paraná, em que iremos disputar o Campeonato Rondoniense, que dará vaga na Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D, ambos no ano de 2024. Deus abençoe nesta jornada! – comentou o recém contratado.

O Ji-Paraná enfrenta o Genus na abertura do Rondoniense 2023. O jogo ocorre no dia 26 de fevereiro, às 15h30 (horário de Rondônia), no Biancão.

*Estagiário, sob a supervisão de Juan Rodrigues

GE