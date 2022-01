IBGE abre mais de 1,7 mil vagas para Rondônia; inscrições vão até sexta, 21

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) encerra nesta sexta (21), as inscrições dos processos seletivos para contratação de pessoas que irão trabalhar no Censo Demográfico 2022. São mais de 1,7 mil vagas em cargos de nível fundamental e médio, para todos os municípios de Rondônia.

Os cargos são de agentes censitários municipais (ACM) e supervisores (ACS) para candidatos com ensino médio concluído, com 224 vagas, e recenseadores para candidatos com ensino fundamental concluído, com 1.509 vagas abertas.

Vagas do IBGE em Rondônia

Cargo Escolaridade Tempo de Contrato Remuneração Agentes Censitários Municipais Ensino Médio Completo 5 meses R$ 2.100 Agentes Censitários Supervisores Ensino Médio Completo 5 meses R$ 1.700 Recenseadores Ensino Fundamental Completo 3 meses Por produção, chegando até R$ 3.000

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas e o pagamento das taxas de inscrição deve ser feito até 16 de fevereiro. Conforme o IBGE, quem tem Cadastro Único ou for doador de medula óssea pode solicitar isenção da taxa. Os valores são:

R$ 60,50 para agentes censitários municipais (ACM) e supervisores (ACS);

R$ 57,50 para recenseador.

As provas estão previstas para ocorrerem em 10 de abril, sendo que para recenseador será na parte da manhã e para os cargos de agentes, na parte da tarde. O mesmo candidato poderá fazer as duas provas se interessado.

Segundo o IBGE, as inscrições em processos seletivos anteriores que foram cancelados não têm validade automática nos seletivos atuais, e por isso a pessoa deve pedir o ressarcimento da inscrição anterior e fazer nova inscrição se desejar.

