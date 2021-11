Idep abre inscrições para cursos de panificação e confeitaria em Candeias do Jamari

A Escola Móvel de Panificação e Confeitaria está com 18 vagas em aberto e 20 para cadastro reserva nos cursos de formação inicial em cupckae, pães artesanais e pães caseiros em Candeias do Jamari (RO). As inscrições podem ser feitas através do site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

De acordo com o instituto, o critério de seleção é a ordem de inscrição. Os primeiros candidatos que cumprirem todos os requisitos garantem as vagas. Dentre os pré-requisitos, os interessados devem ter no mínimo 16 anos e o Ensino Fundamental incompleto.

A escola está localizada próxima à quadra de esportes atrás da Prefeitura, à Rua 21 de Abril, 1526, em Candeias do Jamari.

Curso de Cupcake

O curso acontece das 7h30 às 11h30 e vai trabalhar na elaboração de cupcakes, por meio do preparo da massa, cobertura e recheio.

As aulas também vão tratar sobre controle de qualidade das matérias-primas e dos produtos finalizados, da preparação, montagem e finalização de cupcakes. Além disso, seguirão os princípios das boas práticas de manipulação de alimentos e zelo pelas condições de segurança no local de trabalho.

Pães artesanais e caseiros

A turma de artesanais acontece das 13h30 às 17h30 e na turma de caseiros, as aulas serão ministradas das 18h30 às 22h.

As aulas vão trabalhar o desenvolvimento de elaboração artesanal ou industrializada de pães, utilizando equipamentos, utensílios e tecnologias aplicadas aos processos, conforme as boas práticas na manipulação de alimentos.

g1