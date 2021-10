Idep abre inscrições para quatro cursos gratuitos em Rondônia

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) abriu inscrições para quatro cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de atendimento ao público, empreendedorismo, relações interpessoais e assistente de recursos humanos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de outubro de forma online, por meio do site do Idep. É necessário ter no mínimo 14 anos e escolaridade a partir do ensino fundamental II.

As aulas estão previstas para iniciar dia 25 de outro através de plataformas on-line. Cada curso possui uma quantidade de horas a serem cumpridas, as cidades em que serão disponibilizados e o link específico para inscrição.

Confira detalhes:

Empreendedorismo

Horário: 14h às 18h;

Municípios: Ariquemes, Alto Alegre do Parecis, Cacaulândia, Castanheira, Mutum Paraná, Ji-Paraná, Porto Velho, Rio Crespo e Vale do Anari;

Carga horária: 40h;

Formulário para inscrições.

Atendimento ao Público

Horário: 8h às 12h;

Municípios: Ariquemes, Espigão do D’Oeste, Ji-Paraná, Mutum Paraná, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e Porto Velho;

Carga horária: 40h;

Formulário para inscrições.

Assistente de Recursos Humanos

Horário: 8h às 12h;

Municípios: Ariquemes, Jaru, Ji Paraná, Mutum Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho e Rolim de Moura;

Carga horária: 160h;

Formulário para inscrições.

Relações Interpessoais

Horário: 18h às 22h;

Municípios: Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Mutum Paraná, Nova União, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Urupá, Vale do Anari e Vale do Paraiso;

Carga horária: 40h;

Formulário para inscrições.

