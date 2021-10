Idosa é morta a machadadas pelo ex-marido após audiência sobre partilha de bens em Colorado do Oeste

Uma idosa de 62 anos, identificada como Maria Francisca da Silva, foi morta com golpes de machado na varanda de casa em Colorado do Oeste (RO), na tarde de quinta-feira (21), no Cone Sul. Segundo a Polícia Militar (PM), o ex-companheiro da vítima é o principal suspeito do feminicídio.

O crime aconteceu no bairro Cruzeiro e o suspeito, José Nicomédio da Silva (conhecido como Zé do Burro), de 64 anos, fugiu.

De acordo com informações da Polícia Civil, José e Maria teriam participado de uma audiência de conciliação na manhã de quinta-feira, através de videoconferência pelo celular, para decidir a partilha de bens, pois eles estavam separados há vários anos.

A mulher estava participando da audiência enquanto estava casa do neto. Após o fim da videoconferência, Maria foi levada de volta para sua residência.

Após o neto ir embora da casa da avó, José entrou no imóvel da ex e, segundo testemunhas, ele usou um machado para atacar Maria, que levou diversos golpes.

Uma ambulância chegou a ser acionada, porém Maria Francisca não resistiu e morreu no local. A polícia está procurando por José Nicomédio, que até então segue foragido.

G1