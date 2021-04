Idoso esquece óculos, faz aposta ‘errada’ e ganha o equivalente a R$ 900 mil na loteria

O quão azarado você precisa ser até se tornar sortudo?! Bom, o inglês Denis Fawsitt fez tudo errado dar certo e ganhou £ 116.124 mil (R$ 900 mil) em uma lotérica de Derbyshire, Inglaterra, após esquecer seus óculos em casa e não conseguir apostar nos números os quais está habituado.

Dennis costuma ir toda semana fazer sua fezinha na lotérica, sempre apoiado por sua esposa, Ann Fawsitt, 75 anos. Os dois combinaram há muito tempo que sempre apostariam nos números correspondentes aos aniversários dos membros da família.

Embora mantenha uma lógica em suas apostas, o casal Fawsitt nunca havia conseguido ganhar nada na loteria. Por ironia do destino, o grande dia chegou quando Denis foi pagar as contas de casa e esqueceu seus óculos. O aposentado bem que tentou marcar os aniversários da família no bilhete, mas in(felizmente) falhou!

Denis e Ann comemoraram o prêmio com algumas taças de vinho e doses de uísque. Foto: reprodução/BBC

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de R7