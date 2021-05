Idosos com mais de 55 anos com comorbidades começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Cacoal

Idosos com mais de 55 anos e que possuem alguma comorbidade começam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na terça-feira (4) em Cacoal (RO). De acordo com a prefeitura do município, a ação acontece no formato Drive-Thru, em frente a Prefeitura Municipal.

Calendário

Calendário de vacinação em Cacoal

Dia Hora Público Terça-feira (4) 8h às 10h30 Idosos com mais de 57 anos Terça-feira (4) 10h30 às 13h30 Idosos com 56 anos Terça-feira (4) 13h30 às 16h Idosos com 55 anos

Fonte: Prefeitura de Cacoal

Para receber a vacina, o idoso deve apresentar os seguintes documentos:

Original e cópia do comprovante de comorbidade (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica)

CPF

Cartão SUS

Cartão de Vacina

Lista de comorbidades

Diabete mellitus;

Pneumopatis crônicas graves;

Hipertensão arterial;

Doenças cardiovasculares;

Doenças cerebrovasculares;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Anemia falciforme;

Obesidade mórbida;

Síndrome de Down;

Cirrose hepática.

A descrição de cada uma das comorbidades você confere no site da Prefeitura de Cacoal (clique aqui).

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1