Ifro abre seleção para professores substitutos de cinco áreas em Cacoal

O Instituto Federal de Rondônia (Ifro) abriu um processo seletivo para a contratação de professores substitutos para o campus de Cacoal (RO). As vagas são para as áreas de Língua Portuguesa, Geografia, Agronomia, Filosofia e Informática.

Os salários variam entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, com possibilidade acréscimos dos auxílios transporte, pré-escolar e alimentação, para a carga horária de 40 horas semanais.

Aos interessados, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico, até às 23h59 do dia 31 de janeiro. Junto ao preenchimento do formulário eletrônico, deverão ser anexados os seguintes documentos:

documentos de identificação oficial com foto;

currículo no padrão Ifro;

diploma e histórico da graduação;

comprovantes de titulação acadêmica;

comprovantes das experiências profissionais docentes; e

certificados de cursos extracurriculares.

Conforme o instituto, o processo seletivo será feito em duas etapas, sendo a primeira através de uma prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, e a segunda etapa será a prova de títulos, em caráter classificatório.

G1