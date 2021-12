Ifro oferece mais de 180 vagas para cursos de graduação em Colorado do Oeste

O Campus de Colorado do Oeste (RO) do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) está com inscrições abertas para cinco cursos de graduação gratuitos. Os interessados podem se inscrever até o dia 20, pela internet.

Ao todo, são ofertadas 186 vagas para graduações em Ciências Biológicas, Gestão Ambiental, Zootecnia, Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária, para iniciar no primeiro semestre de 2022. As inscrições são realizadas no Portal de Seleção do Ifro.

A seleção é feita através da análise do desempenho (notas/conceitos) em disciplinas do 1º ao 3º ano do ensino médio, além de incluir reserva de vagas para estudantes vindos de escolas públicas, condições de renda, cor e etnia e Pessoa com Deficiência.

Ciências Biológicas (licenciatura)

Vagas: 40

Duração: 4 anos

Período: noturno

Modalidade: presencial

Gestão Ambiental

Vagas: 40

Duração: 2 anos e meio (cinco semestres)

Período: noturno

Modalidade: presencial

Zootecnia

Vagas: 36

Duração: 5 anos

Período: integral (manhã e tarde)

Modalidade: presencial

Engenharia Agronômica

Vagas: 40

Duração: 5 anos

Período: integral (manhã e tarde)

Modalidade: presencial

Medicina Veterinária

Vagas: 30

Duração: 5 anos

Período: integral (manhã e tarde)

Modalidade: presencial

Campus Colorado do Oeste

Aula prática no campus do Ifro em Colorado do Oeste, Rondônia — Foto: Reprodução/Ifro



O Campus do Ifro em Colorado do Oeste é o mais antigo de Rondônia, com 28 anos de atividades. Desde 1993, a unidade atua como Escola Agrotécnica Federal e já formou mais de 2.100 técnicos e mais de 550 graduados, além dos cursos de formação inicial e continuada e atividades de pesquisa e extensão.

A unidade é uma escola fazenda com mais de 300 hectares, onde há uma reserva florestal e áreas dedicadas à pesquisa de diversas culturas vegetais e espécies de animais, bem como laboratórios especializados em sementes, fisiologia vegetal, solos, fisiologia animal, microbiologia e outros.

G1