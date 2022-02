Imagens de satélite mostram mobilização de tropas russas em Belarus

Novas imagens de satélite divulgadas por uma empresa de tecnologia com sede nos EUA parecem mostrar que as forças armadas da Rússia avançaram em vários locais da Belarus, um movimento que provavelmente preocupará a Ucrânia e a Otan em meio a temores de que o Kremlin esteja planejando uma incursão território ucraniano.

Os desdobramentos provavelmente estão ligados a exercícios conjuntos entre as forças russas e bielorrussas que devem começar na quinta-feira. No entanto, outras fotografias mostram campos sendo estabelecidos perto da fronteira com a Ucrânia, a centenas de quilômetros de onde os exercícios estão ocorrendo.

A Rússia negou repetidamente que planeja atacar a Ucrânia, apesar do enorme acúmulo de tropas de Moscou na região.

Acredita-se que o Kremlin tenha reunido 70% do pessoal militar e armas nas fronteiras da Ucrânia que a Rússia precisaria para uma invasão em grande escala, de acordo com duas autoridades americanas familiarizadas com as últimas estimativas de inteligência de Washington.

No entanto, não está claro quanto tempo as forças russas levariam para aumentar ainda mais, ou se precisariam de plena capacidade para invadir.

As imagens de Maxar – tiradas no sábado – são consistentes com vídeos de mídia social postados recentemente mostrando forças russas movendo-se pela Bielorrússia e criando campos de campo a 32 quilômetros da fronteira ucraniana.

Algumas das imagens mostram o aeródromo Luninets da Belarus, onde caças russos foram implantados antes dos exercícios, apelidados de Union Resolve 2022. As fotografias mostram sistemas russos de defesa aérea S-400 e aeronaves de ataque Su-25 no aeródromo. O Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo no sábado da chegada dos aviões a Luninets.

Um dos batalhões S-400 viajou de Khabarovsk, no Extremo Oriente russo, uma jornada de mais de 5.600 milhas (9.000 quilômetros), de acordo com Zvezda, uma publicação do Ministério da Defesa russo.

Outras fotografias de Maxar mostram forças russas se estabelecendo a alguma distância de onde os exercícios estão planejados – inclusive em Rechitsa, uma cidade bielorrussa a cerca de 270 quilômetros a leste de Luninets, perto de onde as fronteiras da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia se encontram.

A força ali reunida inclui tanques, obuses e veículos de combate de infantaria.

As imagens mostram que pela primeira vez foram criados vários acampamentos de tendas em Rechitsa. Esse desenvolvimento e imagens recentes da área sugerem uma crescente presença russa lá. Vídeos postados nas redes sociais mostram tropas russas entretendo a população local em Rechitsa, com música e manifestações em um evento chamado Duas Nações, Uma História, Um Povo.

Várias outras imagens do Maxar mostram uma crescente presença russa a sudoeste de Rechitsa e a 25 quilômetros da fronteira ucraniana, em áreas rurais próximas à cidade de Yelsk.

A Maxar avalia a implantação perto de Yelsk para incluir mísseis balísticos Iskander de curto alcance, que têm um alcance de cerca de 400 quilômetros. Analistas da IHS/Janes, uma empresa de inteligência militar, acreditam que há elementos de pelo menos três Grupos Táticos do Batalhão Russo em Yelsk.

Aeronaves SU-25 na Base Aerea Luninets / Maxar

O acúmulo maciço de tropas causou alarme entre os líderes americanos e europeus. O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse na quinta-feira que a mobilização de Moscou na Bielorrússia é a maior desde a Guerra Fria.

Um diplomata europeu chamou a concentração de forças de “grande, grande preocupação”, observando que esta seria a peça que faltava para Moscou lançar um ataque rápido à capital ucraniana de Kiev, que fica a menos de duas horas da fronteira com a Bielorrússia.

Com base em cálculos meteorológicos disponíveis publicamente, o momento ideal para uma invasão russa seria enquanto há um congelamento do solo, para que equipamentos pesados ​​possam se mover facilmente. Autoridades dos EUA disseram que Putin entenderia que ele precisa se mudar até o final de março.

A Casa Branca, no entanto, parou de dizer que uma possível invasão russa é “iminente” devido a preocupações de que o termo sugere que o presidente Vladimir Putin já tomou a decisão de invadir a Ucrânia.

“Ainda não sabemos se ele tomou uma decisão”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki , na semana passada.

O assessor presidencial da Ucrânia, Mykhailo Podoliak, disse no domingo que não há evidências de que a Rússia tomará “medidas críticas para uma invasão em grande escala” do país, mas acrescentou que Kiev e seus parceiros estão se preparando para quaisquer cenários possíveis.

“A situação está completamente sob controle. De uma forma ou de outra, não estamos reduzindo a atividade do trabalho diplomático para garantir uma desescalada sustentável e completa”, disse Podoliak à mídia estatal.

Ele observou que a “concentração ameaçadora” de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia permanece, mas enfatizou que “está acontecendo há vários anos”.

Fonte: CNN