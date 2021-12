Incêndio atinge prédio do Ibama em distrito de Porto Velho

Um incêndio atingiu parte do prédio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Extrema (RO), distrito de Porto Velho, na madrugada desta quarta-feira (15). O vídeo acima mostra o local em chamas.

Segundo o boletim de ocorrência, a origem das chamas ainda é desconhecida. Fotos que circulam nas redes sociais mostram os estragos na área após o controle do fogo (veja abaixo).

Além dos danos na estrutura do imóvel, principalmente no prédio anexo ao principal, o fogo destruiu materiais que haviam sido apreendidos pelo Ibama.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) também utilizou o prédio para desenvolver suas atividades em Extrema por muitos anos. Até que na última segunda-feira (13) a pasta desocupou o imóvel e se mudou para outro local, por isso até o momento não há registro oficial de danos junto a Sedam.

G1