Indenização de ação trabalhista é convertida em materiais hospitalares para combate à Covid-19 em RO

Uma conciliação de um processo trabalhista rendeu mais de R$ 1 milhão em produtos hospitalares para ajudar no combate à Covid-19 em Rondônia. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), os materiais começaram a ser entregues na última terça-feira (13) à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O acordo foi feito em uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho (MPT) contra duas empresas e homologado no final de março deste ano.

As empresas foram processadas em 2014 por não cumprirem normas de segurança e saúde do trabalhador depois de um acidente com três trabalhadores em um silo de armazenamento de grãos que resultou em um óbito.

O pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 1.154.343,92 foi convertido em máscaras faciais de ventilação não invasiva, lâminas de bisturis descartáveis, seringas descartáveis, filtro HEPA e filtro HMEF adulto e infantil. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1