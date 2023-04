Indicação propõe instalação de totens de monitoramento em frente às escolas de Rondônia

Proposta de autoria do Delegado Lucas visa reforço na segurança.

Buscando aumentar a proteção de alunos e professores, o deputado estadual Delegado Lucas (PP) sugeriu em indicação ao governo de Rondônia a instalação de totens de monitoramento em frente às escolas. O pedido foi encaminhado nesta semana para a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Segundo o parlamentar, sua sugestão é colocar na frente dos estabelecimentos de ensino os mesmos totens que já são usados pela Sesdec para monitorar as ruas de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena, através do programa Cidade Segura. “É um sistema inovador, que utiliza tecnologia de ponta. A população dessas cidades com monitoramento eletrônico tem se sentido mais segura. Acredito que a presença dos totens nas proximidades das escolas vai contribuir de forma imediata e preventiva ao crime, levando segurança à população, às famílias, aos alunos”, destaca o parlamentar.

Os totens de segurança têm quatro metros de altura e possuem sistema de sirene, giroflex para alertas instantâneos, e câmeras com 360 graus que fazem o reconhecimento facial de pessoas com algum tipo de restrição na Justiça.

Para o Delegado Lucas, esses pontos fixos de monitoramento se mostraram extremamente úteis, pois ainda contam com botões do pânico, câmeras e microfones, permitindo assim que qualquer estudante ou munícipe possa entrar em contato com a central de monitoramento da polícia, 24 horas por dia. “Após a tragédia na escola Blumenau (SC), onde comoveu todo o país, e ainda sob a ameaça de outras instituições de ensino, inclusive aqui no estado de Rondônia, cabe a nós enquanto parlamento e poder executivo, buscar soluções de forma imediata e preventiva para os problemas de violência que estão afetando nossas escolas”, finaliza.

Texto: Jônatas Luiz / Assessoria parlamentar

Foto: Secom / Governo de Rondônia