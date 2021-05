Inep anuncia que aplicação do Enem 2021 será somente no próximo ano

Danilo Dupas, presidente do Instituto Nacional de Estudos Avançados Ansio Teixeira (Inep), anunciou que a edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizada no início do próximo ano em reunião com integrantes do Conselho Nacional de Educação ( CNE) na quinta-feira (13).

A notícia foi publicada no jornal O Globo. A principal causa, segundo o documento, é a falta de financiamento para os processos de aplicação de provas.

O adiamento do exame já havia sido amplamente debatido, mas os desdobramentos cresceram depois que o Inep publicou um decreto no Diário Oficial da União estabelecendo como prioritárias apenas a preparação técnica e a preparação do Enem neste ano. A implementação das evidências não é declarada no texto.

Já que outros exames do Inep, como o Exame Nacional de Desempenho de Alunos (Enade) e o Exame Nacional de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), estão entre os alvos e aparecem com o número de inscrições previstas – uma para cada exame – a falta de mais informações sobre o Enem chama atenção.

Portarias do Inep relacionadas às metas institucionais globais e intermediárias, publicadas no Diário Oficial da União em anos anteriores, indicam o número de vezes que o Enem será aplicado.

Em contato com o Inep para confirmar os detalhes do adiamento dos exames, mas não obteve resposta até as 15h30, a resposta a assessoria de imprensa da instituição testadora negou que Danilo Dupas tenha informado a CNE das suas intenções de utilizar o Enem 2021 no próximo ano.

Dupas afirma em uma gravação compartilhada da reunião da Câmara de Educação Básica da CNE, que está trabalhando para realizar o exame em 2021. “Estamos comprometidos com o Enem acontecendo este ano, mas existem algumas variáveis sensíveis que estamos alinhando com o MEC, e nós alinhará a data com você o mais rápido possível, ok? ” Portanto, você pode ter certeza de que os servidores estarão ocupados e também buscaremos qualidade na aplicação ”, afirma.

Fonte: Mixrondonia