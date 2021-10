Ingresso mais barato para final da Libertadores custa R$ 1.100; veja os valores

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira (19), os preços dos ingressos para as finais brasileiras das copas Sul-Americana e Libertadores, que acontecerão no fim de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

O valor mais barato para acompanhar a disputa da final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, é de US$ 200 (cerca de R$ 1.100), no setor dos clubes. A Tribuna América tem o ingresso mais caro, e custa US$ 650 (cerca de R$ 3.600).

Para a Sul-Americana, disputada entre Atlhetico-PR e Red Bull Bragantino, as entradas estão um pouco mais em conta, e variam entre US$ 100 (cerca de R$ 550) e US$ 400 (cerca de R$ 2.200).

Segundo a entidade, o governo uruguaio liberou 50% da capacidade do Estádio Centenario, e mais de 20 mil ingressos estarão à venda nos próximos dias.

Os torcedores interessados devem se cadastrar no site da Conmebol a partir desta quarta-feira (24), e o início das vendas será em 25/10 para a Sul-Americana e em 27/10 para a Libertadores.

Veja os valores do primeiro lote de ingressos para a final da Copa Libertadores:

Tribuna América: US$ 650 (aproximadamente R$ 3.620)

Tribuna Olímpica: US$ 500 (aproximadamente R$ 2.780)

Plateia Olímpica: US$ 300 (aproximadamente R$ 1.670)

Setor dos Clubes: US$ 200 (aproximadamente R$ 1.110)

Veja os valores do primeiro lote de ingressos para a final da Copa Sul-Americana:

Tribuna América: US$ 400 (aproximadamente R$ 2.230)

Tribuna Olímpica: US$ 200 (aproximadamente R$ 1.110)

Plateia Olímpica: US$ 150 (aproximadamente R$ 835)

Setor dos Clubes: US$ 100 (aproximadamente R$ 560)

Fonte: CNN