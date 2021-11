Iniciados cursos de capacitação na Escola do Legislativo

Estão sendo desenvolvidas duas disciplinas com encerramento das aulas previsto para sexta-feira

Foram abertos na manhã desta segunda-feira (8) dois cursos na Escola do Legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), que serão encerrados na próxima sexta-feira (11). Os inúmeros cursos ministrados na escola dos deputados visam o aprimoramento do servidor da ALE-RO, mas também estão abertos aos demais órgãos públicos e visam o aprimoramento da mão de obra do segmento público em Rondônia.

Os cursos de “Marketing Político em Redes Sociais” e de “Cerimonial, Protocolo, Etiqueta e Normas de Comportamento” estão sendo aplicados na sede da EL, em Porto Velho com 20 horas/aula de duração cada um. As aulas são ministradas das 8h às 12h.

Mensalmente a Escola do Legislativo disponibiliza para os servidores da ALE dezenas de cursos direcionados à qualificação dos servidores da Casa do Povo. As vagas também são abertas aos demais órgãos públicos (municipal, estadual e federal) e, as remanescentes disponibilizadas à comunidade.

Dentre as preocupações da Mesa Diretora da ALE, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos), está a capacitação dos servidores. “A escola mensalmente aprimora os serviços prestados aos deputados e à comunidade, graças aos inúmeros cursos disponibilizados. Além dos servidores públicos, a nossa escola contribui para a melhoria da mão de obra da população, pois também temos vagas para a comunidade”, argumenta o diretor-geral, Fábio Ribeiro.

Os cursos são gratuitos e, no ato da inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g ao Banco de Leite da escola. O leite arrecadado é distribuído de forma equitativa a entidades cadastradas e que atendam idosos e crianças com idade acima de um ano. Ao finalizar o curso, cada aluno recebe certificado de conclusão.

O protocolo contra o covid-19 é priorizado com aferição da temperatura na entrada da escola, salas higienizadas, número de alunos limitado, distanciamento regulamentar e utilização de álcool em gel.

Texto e foto: Assessoria de Imprensa da Escola do Legislativo – ALE/RO