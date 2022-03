Iniciados cursos presenciais na Escola do Legislativo da ALE-RO

Inscrições estão abertas para mais seis cursos que serão ministrados a partir da próxima semana na sede da escola

As aulas presenciais na Escola do Legislativo (EL), da Assembleia Legislativa (ALE), foram reiniciadas hoje (21), após um período de paralisação devido a pandemia provocada pelo covid-19, na sede em Porto Velho. Estão em sala de aulas alunos matriculados em dois dos oitos cursos disponibilizados na grade aberta neste mês de março.

Com 20 horas/aula de duração estão sendo ministrada aula para o curso de Libras para Atendimento ao Público, 20 horas/aula que será encerrado na próxima sexta-feira (23). Também está sendo aplicado curso de Oficina de Filmagem e Edição de Vídeos no Celular, com 20 horas/aula iniciado nesta segunda-feira e conclusão para o próximo dia 23, ambos no horário das 8h às 12h.

O diretor-geral de escola, Fábio Ribeiro, disse que os trabalhos de qualificação profissional da escola foram prejudicados devido a pandemia. “Hoje estamos retomando as aulas presenciais, graças ao apoio da Mesa Diretora da ALE-RO, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos) e obedecendo o protocolo da Anvisa (máscara, distanciamento, aferição de temperatura dos alunos, professores e servidores), inclusive disponibilidade de álcool em gel em locais estratégicos”.

Os cursos da escola mantida pela ALE-RO visam o aprimoramento dos servidores da Casa do Povo, das câmaras de vereadores, prefeituras, autarquias e demais órgãos públicos federais, estaduais e municipais. As vagas excedentes são liberadas para a comunidade.

Na matrícula o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g para o Banco de Leite da escola. Posteriormente o leite arrecadado é doado a entidades assistenciais que atendam crianças acima de um ano e a idosos. Os alunos concluintes recebem certificados de participação.

Estão abertas inscrições para mais seus cursos. As aulas serão iniciadas na próxima segunda-feira (28).

Cursos

– Relações Interpessoais no Trabalho, 20 horas/aula, 30 vagas, 28/03 a 01/04, 8h às 12h, alunos acima de 18 anos om Ensino Médio Completo.

– Novo Acordo Ortográfico, 20 horas/aula, 30 vagas, 28/03 a 01/03, das 8h às 12h, alunos acima de 16 anos com Ensino Fundamental Completo.

– Motivação Profissional para Realização Pessoal e Profissional, 20 horas/aula, 50 vagas, 28/03 a 01/04, 8h às 12h, alunos acima de 17 anos e Ensino Fundamental Completo.

– Libras para Atendimento ao Público, 70 vagas, 20 horas/aula, 04/04 a 08/04, das 8h às 12h, alunos acima de 16 anos e Ensino Médio Completo.

– Redação Oficial, 20 horas/aula, 30 vagas, 04/04 a 08/04, das 8h às 12h, alunos acima de 16 anos com Ensino Fundamental Completo.

– Imagem Pessoal e Profissional, 20 horas/aula, 30 vagas, das 8h às 12h, 04/04 a 08/04, alunos acima de 16 anos com Ensino Fundamental Completo.

Texto e foto: Assessoria