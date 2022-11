Inmet emite alertas de tempestades e chuvas intensas para Rondônia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo e laranja de chuvas intensas e temporais em Rondônia a partir desta segunda-feira (21). O alerta é válido até as 10h desta terça-feira (22).

De acordo com o Inmet, pode chover entre 30 mm/h a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Ainda há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.

O alerta amarelo (de chuvas intensas) vale para os municípios localizado ao leste rondoniense e norte, como Porto Velho, Ariquemes, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste.

Já o alerta laranja (de tempestade) foi emitido para as cidades mais ao sul do estado, como Vilhena e Colorado do Oeste, e a região do Vale do Guaporé, que inclui Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras e São Miguel do Guaporé.

Porto Velho

Para a capital rondoniense, Porto Velho, são esperados quase 30 milímetros de chuva só para esta segunda-feira.

O dia deve seguir com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde e noite.

G1