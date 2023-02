INOVAÇÃO: Deputado Delegado Rodrigo Camargo inova ao lançar programa de treinamento técnico para sua equipe de Assessores

x

Servidores recebem capacitação para bem servir a população.

O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) tem a palavra “servir” como o seu principal lema de trabalho na Assembleia Legislativa. De acordo com o próprio legislador, todos os trabalhadores do serviço público devem ter uma única missão, que é servir bem à população do Estado de Rondônia. E para isso acontecer de forma plena durante todos os quatro anos de trabalho no parlamento estadual, é necessário que todos tenham a mesma forma de agir, de atender. Para afinar a linha de atuação dos seus colaboradores com o discurso e as propostas do deputado, durantes três dias os servidores do gabinete parlamentar estão passando por um treinamento especial com capacitação técnica e atendimento pessoal.

O curso está acontecendo na própria Assembleia Legislativa, sendo ministrado por profissionais que procuram mostrar os caminhos do bom atendimento, da moralidade, ética, técnicas de trabalho em equipe, organização, comunicação, planejamento, resolução de problemas e engajamento de todos, em busca do principal propósito, que é bem servir à população.

No primeiro dia de treinamento os servidores do gabinete também tiveram a oportunidade de conhecer as dependências da Assembleia Legislativa. Duas servidoras do Departamento de Cerimonial da Alero acompanharam a equipe, mostrando setores principais como o auditório, plenarinhos, plenário de sessões, setor administrativo e os principais acessos de entrada e saída da casa.

Para o deputado Rodrigo Camargo a informação é a base para que o trabalho seja bem feito e a população seja bem atendida. “Teremos uma equipe preparada e pronta para atender à nossa população em tudo o que for possível ser feito pela Assembleia Legislativa. Vivemos tempos difíceis com a população carente de saúde, de educação, de liberdades e os servidores do nosso gabinete estarão prontos para prestar o melhor atendimento, que é o que a nossa população de Rondônia merece.

Este treinamento e capacitação é um investimento necessário para que cada um saiba exatamente o que fazer com as demandas que aportarem no nosso gabinete e nos nossos escritórios de apoio”, disse o deputado.

Texto e foto: Assessoria parlamentar