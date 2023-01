Inscrições abrem dia 16 de janeiro para vagas remanescentes da Chamada Escolar Municipal em Porto Velho

x

Serão abertas no dia 16 de janeiro as inscrições para as vagas remanescentes da Chamada Escolar municipal de Porto Velho. Ainda estão disponíveis no município 3.572 vagas para a educação infantil e ensino fundamental em 65 escolas da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), as vagas remanescentes são destinadas às crianças que não foram matriculadas em nenhuma escola do município.

O período de inscrições vai até 20 de janeiro. Os pais ou responsáveis devem comparecer às escolas com vagas disponíveis portando o comprovante de inscrição na Chamada Escolas e os documentos necessários para a matrícula. Confira a lista das escolas com vagas disponíveis.

Documentos para a matrícula (original e cópia):

Certidão de Nascimento da criança/adolescente;

CPF do estudante;

Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) do estudante;

Carteira de vacinação atualizada;

Duas fotos 3×4 do estudante;

Cartão do Programa Federal Auxílio Brasil – se for o caso;

Comprovante de residência atualizado;

RG e CPF do responsável legal;

Laudo Médico – para Pessoa com Deficiência (PcD);

Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade;

Documento Judicial de Guarda do menor – se for o caso.

O site da Chamada Escolar vai voltar a ficar disponível a partir do dia 24 de janeiro para quem ainda não fez a inscrição, de acordo com a Prefeitura de Porto Velho.

G1