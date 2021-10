Inscrições do concurso da Defensoria Pública começam na quarta (13) em Rondônia

As inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO) começam na quarta-feira (13) e vão até o dia 26 de novembro. Ao todo, 15 vagas estão disponíveis para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva em cargos de nível médio e superior. Os salários chegam a R$ 4,2 mil mais benefícios.

A banca organizadora do certame é a Cebraspe e a inscrição pode ser realizada no site da instituição. A taxa de inscrição varia de R$ 75 a R$ 95, de acordo com o cargo pretendido.

Serão realizadas provas para cargos de nível superior de analista com especialidade em:

Administração

Assistência social

Contabilidade

Engenharia civil

Jornalismo

Jurídica

Programação

Psicologia

Redes e comunicação de dados

E também para cargos de nível médio:

Oficial de diligência

Técnico administrativo

Técnico em contabilidade

Técnico em informática

As vagas são para seis regiões da DPE, que incluem 23 municípios. A seleção será realizada por meio de provas objetivas para todos os cargos e provas discursivas para os cargos de analista em assistência social, jornalismo, jurídico e psicologia.

As provas estão previstas para janeiro de 2022. O resultado provisório deve ser divulgado no dia 11 de fevereiro.

G1