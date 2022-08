Inscrições para a 1ª Copa Vilhena de Basquete 3×3 termina no dia 1º de setembro

A Asbavi, com apoio da Semes, está organizando a 1ª Copa Vilhena de Basquete 3×3 de base. A competição será realizada em três categorias: Sub-18, Sub-15 e Sub-12, sendo que a categoria Sub-12 é mista, ou seja, as equipes podem ser formadas por meninos e meninas.

O Ginásio Geraldão, na Avenida Paraná, será o palco da Copa Vilhena de Basquete 3×3. Os confrontos começam às 08h00. Podem participar atletas de Vilhena e região se enquadrem nas faixas etárias de cada categoria.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via whatsapp da Asbavi que é o (69) 99605-6435. O prazo para confirmar a inscrição termina às 12h00 do dia 1º de setembro.

A organização alerta que cada equipe deve obrigatoriamente o mínimo de três atletas e o máximo de quatro. Também serão aceitas inscrições individuais, ficando a cargo da organização a reunião dos atletas inscritos individualmente em algumas trincas.

